تضارب الأنباء حول هبوط طائرة سورية "منشقة" في مطار أردني

نفى مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن دخول طائرة سورية الأجواء الأردنية.



وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المعلومات التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتي تفيد بأن الطائرة هبطت في قاعدة جوية في المفرق، وأنه من المرجح أن طيارها منشق عن النظام السوري، معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة تماما.



وأكد المصدر أن هناك طائرات أردنية من نوع (F16) وطائرات عمودية تقوم بطلعات تدريبية اعتيادية بين حين وآخر، مشدداً على عدم وجود أي اختراق للحدود بين الأردن وسوريا سواء لطائرات مقاتلة أو عمودية أو آليات عسكرية.