إدريس: لافروف فقد شرعيته وتحول إلى ناطق للأسد

قال سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر، إن لافروف يستفزه نجاحُ عمليات الجيش الحر، وإنه فقد شرعيته كوزير للخارجية الروسية وأصبح ناطقاً باسم بشار الأسد. وأكد أن المعارضة تختار دائماً الحلول السلمية، وطالب بوقف القتال.



وأضاف إدريس أن عناصر الجيش الحر يرفضون مبادرة وليد المعلم، وأنهم كمقاتلين وثوار لا يثقون بالنظام السوري، مؤكداً أنهم يوافقون على الحوار إذا وجّه لهم لأخضر الإبراهيمي الدعوة، وسيكون قبولاً ومشروطاً بتنحي الأسد أولاً عن السلطة.



جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، استعداد نظام الأسد لإجراء حوار مع المعارضة المسلحة، وقال من موسكو بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن النظام السوري مستعد للحوار مع كل مَنْ يرغب، بمن في ذلك المعارضة المسلحة، مضيفاً أن الإصلاحات في سوريا لن تأتي إلا عبر الحوار.

وصرّح لافروف بأن المزيد من الدماء في سوريا سيؤدي إلى انهيار البلاد، مضيفاً "أنه لا حل مقبولاً في سوريا إلا الحل السياسي".

