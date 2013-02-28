خلافات شديدة حول رئاسة حكومة المعارضة السورية

أبلغ ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف المعارض، عبدو حسام الدين، رئيس الائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، باعتذار الدكتور رياض حجاب عن الترشح لرئاسة الحكومة المؤقتة، وترشيح التجمع للدكتور أسعد مصطفى لهذه المهمة.

ويأتي ذلك، قبل يومين من الموعد المحدد لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة السبت القادم.

وأفادت صحيفة "الجسر" السورية المعارضة، التي تصدر شمال البلاد، بأن خلافات شديدة تدور حول اسم المرشح لرئاسة حكومة المعارضة السورية.

جدير بالذكر أن من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة كلاً من برهان غليون، وأسامة القاضي، وسالم عبدالعزيز المسلّط عن المجلس الوطني، وعارف دليلة وحبيب عيسى من الطائفة العلوية، ومن الأسماء الطروحة أيضاً وليد الزعبي.

وكان من المفترض أن يتم التوافق على رئيس الحكومة قبل 3 أيام من اجتماع المعارضة السورية المقرر في إسطنبول بعد غد السبت.