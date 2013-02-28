روسيا وفرنسا متفقتان على عدم السماح بانقسام سوريا



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وفرنسا اتفقتا، اليوم الخميس، على ضرورة عدم السماح بانقسام سوريا وإن كانتا مختلفتين حول مسائل أخرى تتعلق بالصراع القائم بها منذ عامين.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي الزائر فرانسوا أولاوند: "رغم الاختلافات القائمة في الموقفين الروسي والفرنسي (بشأن سوريا) فإننا متفقان على ضرورة الحفاظ على سوريا كدولة ديمقراطية موحدة".

هذا وقال الرئيس الفرنسي أولاند، إن فرنسا تريد إيجاد حوار سياسي أكثر انفتاحاً بشأن سوريا "يخاطب كل أطراف" الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال: "نريد حواراً سياسياً. نعتقد أن هذا الحوار يجب أن يجد شكلاً جديداً حتى يخاطب كل الأطراف".

وقال أولاند إن فرنسا وروسيا تريدان منع تفكك سوريا حتى وإن اختلفتا بشأن كيفية تحقيق ذلك.

