مؤتمر أصدقاء سوريا ينطلق في روما وسط إحجام من المعارضة

ينطلق مؤتمر أصدقاء سوريا في روما، الخميس، وسط تسريبات متناقضة بخصوص ما ستقدمه واشنطن للمعارضة السورية.

وبعد الأنباء عن اتجاه أمريكي لدعم المعارضة عسكرياً, قالت وكالة رويترز إن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد تزويد المعارضة السورية بالدعم العسكري، لكنها تتجه إلى الإعلان في مؤتمر روما عن تقديم مساعدات طبية وأغذية بشكل مباشر إلى مقاتلي المعارضة.

وفي غضون ذلك, قالت مصادر مطلعة لـ"العربية" إن المجلس الوطني السوري يتجه لمقاطعة مؤتمر روما بسبب عدم وفاء الدول المشاركة بوعودها التي قطعتها في المؤتمرات السابقة.

وقال المصدر لـ"العربية" إن تمثيل المعارضة السورية في مؤتمر روما سيقتصر على الأرجح على الائتلاف الوطني؛ لأن المجلس يريد أن يبعث رسالة إلى الأسرة الدولية مفادها أن كل الاجتماعات الدولية السابقة لم تثمر عن نتائج تذكر.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، قبل توجهه الى روما، وعقب لقائه نظيره الفرنسي في باريس، أنه يجب تقديم مزيد من المساعدة للمعارضة السورية لتسريع الانتقال السياسي، إلا أنه لم يحدد طبيعة هذه المساعدة.