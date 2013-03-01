الأمم المتحدة تؤكد انتشارا منظما للعنف الجنسي في سوريا

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، زينب بانغورا، المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات، من انتشاره الواسع في سوريا، بحسب قناة "العربية" الجمعة.

وقالت بانغوا إن الاستخدام المنظم للعنف الجنسي في سوريا مثير للقلق.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تطال الرجال والفتيان، باعتبارها وسيلة للحصول على المعلومات منهم في السجون.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى نزوح العديد من المواطنين بسبب مؤشرات تدل على أنهم مهددون بالعنف الجنسي.

كما تحدثت بانغورا عن العلاقة بين العنف الجنسي والاتجار بالنساء، إضافة إلى مسألة الزواج القسري في البلدان المجاورة لسوريا.