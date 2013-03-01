المعارضة السورية تؤجل مؤتمر اختيار رئيس الحكومة المؤقتة

تم الإعلان عن تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقرراً السبت المقبل إلى موعد غير محدد، نقلاً عن قناة "العربية"، الجمعة.

وجاء تأجيل المؤتمر الذي كان مخصصاً لاختيار رئيس لحكومة المعارضة بعد اعتذار رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق، عن الترشح لرئاسة الحكومة المؤقتة وسط أنباء عن خلافات بشأن تسمية رئيس هذه الحكومة.

والخميس، أبلغ ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف المعارض، عبدو حسام الدين، رئيس الائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، باعتذار الدكتور حجاب عن الترشح لرئاسة الحكومة المؤقتة، وترشيح التجمع للدكتور أسعد مصطفى لهذه المهمة.

وأفادت صحيفة "الجسر" السورية المعارضة، التي تصدر شمال البلاد، بأن خلافات شديدة تدور حول اسم المرشح لرئاسة حكومة المعارضة السورية.

وكان من المفترض أن يتم التوافق على رئيس الحكومة قبل 3 أيام من اجتماع المعارضة السورية المقرر في إسطنبول بعد غد السبت.

جدير بالذكر أن من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة كلاً من برهان غليون، وأسامة القاضي، وسالم عبدالعزيز المسلّط عن المجلس الوطني، وعارف دليلة وحبيب عيسى من الطائفة العلوية، ومن الأسماء الطروحة أيضاً وليد الزعبي.

