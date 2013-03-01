مناف طلاس: النظام يهدد الدولة في سوريا وروسيا تستطيع إنقاذها

أكد العميد مناف طلاس لـ"العربية" أن روسيا تمتلك الكثير من الأوراق ووسائل الضغط على أحد طرفي الأزمة، وتحديداً الطرف الذي لم ينتهج إلا لغة العنف والحل الأمني.

وأضاف طلاس بعد لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تقول إنها حريصة على سلامة سوريا، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة وعلى النسيج الاجتماعي والأقليات، لذا يمكنها التفكير في كيفية إنقاذ الدولة بما يتعدى النظام، الذي بات يشكل تهديداً على الدولة.

كما شدد على أن النظام السوري لم يظهر حتى الآن أي نية للتحاور مع المعارضة، خاصة أنه يعتبرها جماعات إرهابية.

