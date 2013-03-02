إيران.. الأسد باقٍ وسيشارك في انتخابات 2014

شدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على أن "الرئيس الأسد سيبقى رئيساً شرعياً لسوريا حتى موعد الانتخابات القادمة، لاسيما وأن الرئيس السوري قانوني وجاء بانتخابات وفي المستقبل يختار الشعب من يريد". وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري في طهران اليوم "أن الأسد سيشارك في انتخابات 2014 مثل غيره ولينتخب الشعب السوري من يريد".

كما لفت إلى أن بلاده تعمل على وقف العنف قبل كل شيء، وتدعم خطة الإبراهيمي كما دعمت خطة كوفي عنان من قبله. وأوضح أن إيران تبذل جل مساعيها لكي توفر الأجواء اللازمة للحوار بين المعارضة والنظام. وأكد صالحي على أن مصلحة الشعب السوري تكمن في إجبار المعارضة على الاجتماع مع النظام.

إلى ذلك، أثنى صالحي على قرار النظام بالتحاور مع المعارضة، معتبراً أنه خطوة مهمة، ومتهماً من أسماهم الدول الداعمة للمعارضة السورية بأن سلوكهم يطيل أمد الأزمة. وأعرب عن أمله في أن تلعب الدول المؤثرة دورا في وقف العنف بسوريا.

المعلم يكرر دعوته للحوارمن جهته، انتقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشدة اليوم الولايات المتحدة، ودان الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بمنح المعارضين مساعدات غير قتالية، متهماً واشنطن بالكيل بمكيالين. وأضاف أنه لا يفهم كيف تدعم الولايات المتحدة جماعات تقتل الشعب السوري.

إلى ذلك، كرر المعلم دعوته للحوار، وقال: "من يريد أن يبني سوريا المستقبل فطاولة الحوار بالانتظار". وأضاف "اتخذنا إجراءات قانونية تقدم ضمانات لكل من يرغب في الحوار بالداخل والخارج".

وأكد أن الشعب السوري قادر على حل أزمته، وأبدى تفاؤله بالمستقبل، مشدداً على أن الجيش السوري صامد وسيستمر في معركته ضد ما أسماه الإرهاب، كما "سيواصل تأدية واجباته بتجفيف مصادر الإرهاب". وأشار إلى أن "وقف العنف يبدأ بتجفيف مصادره، لأننا نواجه مجموعات إرهابية ترتبط بالقاعدة" بحسب قوله. كما كرر أن الجيش السوري يقوم بدوره في الدفاع عن المواطن السوري وممتلكاته.

