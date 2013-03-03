الجيش السوري الحر يحذر من حملة واسعة النطاق لـ"حزب الله"

حذرت القيادة المشتركة للجيش الحر مما سمته مخاطر وانعكاسات الحملة العسكرية الواسعة التي يحضر ويعد لها حزب الله اللبناني، المؤيد للنظام السوري، وذلك بعد تجنيده عدة آلاف من مقاتليه في منطقة بعلبك - الهرمل والمناطق الحدودية مع سوريا.

وقالت القيادة المشتركة إن عملية تعبئة تحدث، وبشكل خاص من جهة ريف حمص والقصير، وذلك بغية اجتياح عسكري واسع للمنطقة يصل مداه حوض العاصي في ريف حماة.

وأضافت أن ذلك سيعتبر بمثابة إعلان حرب مفتوحة من ميليشيات مسلحة على سوريا والشعب السوري.

وطالب الجيش الحر، منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ضرورة عقد جلسة طارئة لمنع انفجار الوضع على الحدود المشتركة مع لبنان.

وأشار إلى التداعيات الخطيرة لتدخل حزب الله في سوريا، مؤكداً أهمية إرسال قوات عربية أو دولية لحفظ أمن الحدود بين البلدين.