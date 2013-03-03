معاذ الخطيب يتجول في ريف حلب لمؤازرة سكان المناطق المحررة

زار رئيس الائتلاف السوري أحمد معاذ الخطيب صباح اليوم الأحد مناطق في ريف حلب، وذلك للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للائتلاف، حسب ما أكد مسؤول في المجلس الوطني السوري.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس": "دخل أحمد معاذ الخطيب سوريا للمرة الأولى منذ تعيينه، وزار مدينتي منبج وجرابلس لبضع ساعات قبل أن يغادر عائداً إلى تركيا".

وفي شريط فيديو بثته تنسيقية مدينة جرابلس على موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت، يمكن رؤية الخطيب وهو "يتجول في شوارع مدينة منبج"، بحسب ما يقول مصور الشريط.

ويظهر الخطيب محاطا بمجموعة من الرجال، وهو يسير على رصيف تحده محال تجارية من جهة وطريق تمر فيه سيارات من الجهة الأخرى، وتسمع أصوات أبواق السيارات وتبدو الحركة طبيعية.

ويظهر الفيديو المارة يستوقفون الخطيب لمصافحته و تقبيله. وبدا الخطيب هادئا ومبتسما، ولم يدل بأي كلام، بينما كان البعض يلتقط له صورا.



زيارة أحيطت بالكتمان



وأوضح المصدر أن الزيارة أحيطت بالكتمان "لأسباب أمنية"، شارحاً أن الخطيب "زار المنطقة ليطمئن على أحوال الناس، ويناقش أوضاعهم المعيشية".

وذكر أن رئيس الائتلاف التقى "مسؤولين محليين وناقش معهم انتخابات مجلس محافظة حلب الجارية اليوم في غازي عنتاب في تركيا".

ويفترض أن ينتخب مندوبون تم اختيارهم عن خمس مناطق في محافظة حلب في غازي عنتاب مجلس محافظة يتولى إدارة شؤون المواطنين اليومية. وهي أول انتخابات على هذا المستوى في سوريا ينظمها معارضون.



وأوضح المسؤول في المجلس الوطني أن "الناس في المناطق المحررة يعيشون في ظروف صعبة، وزيارة الخطيب تندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم".

