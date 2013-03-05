الجيش الحر يعلن اعتقال محافظ الرقة وأمين حزب البعث بها



أعلن الجيش الحر إلقاء القبض على محافظ الرقة وأمين عام حزب البعث، وبدء التحقيق معهما.

وكان الجيش الحر أعلن سيطرته على مدينة الرقة شمال شرق سوريا، لتصبح المدينة السورية الأولى التي يسيطر عليها الثوار.

هذا وأعلنت لجان التنسيق المحلية ارتفاع عدد قتلى الاثنين إلى 132 قتيلاً، بينما أفادت "سانا الثورة" بأن قوات النظام أطلقت صاروخ سكود من اللواء 115 في القطيفة باتجاه الشمال السوري.

وأضافت لجان التنسيق أن قوات النظام قصفت بالمدفعية حي مساكن هنانو في حلب.

كما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس العسكري أن اشتباكات عنيفة دارت في بلدة بيت سحم قرب طريق مطار دمشق.

أما في درعا، فقالت هيئة الثورة إن قوات جيش النظام قصفت بلدة غباغب بريف درعا، إضافة لقصف بلدة تسيل بالمدفعية وأنباء عن سقوط ضحايا.

