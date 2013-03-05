الجيش السوري الحر يؤكد سيطرته على معبر "اليعربية"

ما زال معبر "اليعربية "الحدودي بين العراق وسوريا يتصدر المشهد في الأزمة السورية، فعلى الجانب السوري من الحدود، ما زال الجيش السوري الحر يسيطر على المعبر بعد معارك كر وفر.

أما على الجانب العراقي من الحدود، فعاشت بلدة ربيعة الموازية لمعبر "اليعربية" ، حظراً للتجوال فرضته قوات الأمن العراقية على وقع التوتر الذي تشهده المنطقة.

هذا.. وقد طالبت العشائر العربية المجتمعة في بلدة ربيعة، بالقرب من الحدود العراقية السورية، الحكومة العراقية بعدم التدخل في الشأن السوري.

وقال عبدالله الياور، وهو زعيم قبيلة شمر، في تصريح لقناة "العربية" إنهم طالبوا الحكومة بوقف التعديات على المناطق الحدودية وتعويض المتضررين.