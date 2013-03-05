تشوركين يقر باستمرار التباين بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا



أعلن فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن موسكو لم تقدّم ضمانات بخصوص الوضع في سوريا، مشيراً إلى عقد اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره الأمريكي وليم بيرنز في أوروبا الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، نفى أن تكون بلاده قدمت أي ضمانات، قائلاً: "لا أعرف أين سمعتم ما يسمى ضمانات من روسيا. نحن لا نقدم مثل هذه الضمانات. نعم نحن قلنا وتصرفنا بطريقة أننا على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع في سوريا. أعتقد أنه في الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع آخر بين ميخائيل بغدانوف وبيرنز في مكان ما في أوروبا، ولكن هذا لا يجعلنا نخفي حقيقة أن وجهات نظرنا للحالة والتعامل مع ذلك لا تزال تختلف في الطرق الرئيسية".

