معاذ الخطيب: النظام السوري يستمد قوته من خلافات المعارضة

أكد أحمد معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف السوري المعارض، أن الحل المستعصي في سوريا لن يتحقق إلا بإرادة الشعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نظام الأسد يعيش على خلافات المعارضة، لذا "بدا لزاماً علينا الاتحاد".



وقال الخطيب، بمناسبة إجراء أول انتخابات محلية، في مدينة حلب والتي تعد سابقة من نوعها، إن نظام الأسد يحاول إثارة النعرات الطائفية والقومية بين السوريين، ويعمل على إخافة علويي الساحل. كما شدد على ضرورة أن يحرص الثوار على ضمان أمن عمال المنظمات المدنية في سوريا.



ولفت إلى أن لا قرار دولياً الآن للحل، لأن القوى الدولية تريد مواصلة المراوحة حتى إضعاف الطرفين المتنازعين، فيلزمان عندها بالتسوية.

