مقتل 34 من قوات النظام في هجوم لمقاتلي المعارضة بحلب

أدى هجوم لمقاتلي المعارضة السورية على مدرسة الشرطة في بلدة خان العسل في ريف حلب في شمال البلاد لمقتل 34 عنصراً من قوات النظام ، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وقال المرصد في بيان له "قتل أكثر من 34 عنصراً من القوات النظامية داخل مدرسة الشرطة في بلدة خان العسل التي سيطر مقاتلون من عدة كتائب على أجزاء كبيرة منها فجر اليوم، وذلك خلال اشتباكات عنيفة مستمرة منذ ثمانية أيام".

ولم ترد معلومات بعد بحسب المرصد، عن حجم الخسائر في صفوف المسلحين المعارضين.

وتعتبر بلدة خان العسل أحد آخر معاقل القوات النظامية في ريف حلب الغربي.

وكان مقاتلو المعارضة اقتحموا أمس المدرسة التي استمرت المعارك الضارية فيها طيلة الليل.