مقتل 48 جندياً سورياً في العراق برصاص مجهولين

قال مراسل "العربية" في بغداد، إن مسلحين استهدفوا قافلة كانت تقل جنودا تابعين للنظام السوري، وقتلوا 48 منهم، بصحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار، وكانت القافلة متوجهة إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الرطبة، وصول جثتين لجنديين سوريين ونقل 10 جنود في حالة حرجة إلى مستشفى الرمادي.

وذكر المراسل، أن هؤلاء الجنود كانوا قد هربوا من مركز اليعربية الحدودي مع العراق خلال العمليات العسكرية في اليومين الماضيين.

وكشف مصدر أمني رفض الكشف عن هويته لـ"العربية"، مقتل 9 جنود عراقيين وجرح اثنين في الهجوم المسلح على القافلة التي كانت تقل جنودا تابعين للنظام السوري، مشيرا إلى أن الجنود العراقيين كانوا يؤمنون وصول القافلة إلى منفذ الوليد الحدودي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت لجان التنسيق السورية، بأن 7 قتلى وعدداً من الجرحى سقطوا في قصف من القوات العراقية على الجيش الحر في معبر "اليعربية"، بينما أعلن متحدث عراقي دخول جنود سوريين إلى العراق لتلقي العلاج بعد اشتباكات اليعربية.

وعلى إثر ذلك، طالبت العشائر العربية المجتمعة في بلدة ربيعة، بالقرب من الحدود العراقية السورية، الحكومة العراقية بعدم التدخل في الشأن السوري.

