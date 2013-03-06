الجيش الحر يقصف مجمّع الثامن من آذار وساحة العباسيين بدمشق

أفادت لجان التنسيق المحلية بارتفاع عدد قتلى، أمس الثلاثاء، في سوريا إلى 119. وفي آخر التطورات أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها بأن الجيش الحر قصف مواقع عسكرية للنظام في ساحة العباسيين ومجمّع الثامن من آذار لأول مرة.

كما ذكرت لجان التنسيق أن الجيش الحر دمّر حاجز الغسولة على طريق مطار دمشق الدولي، وتمكن من قتل عدد كبير من الشبيحة وتدمير ثلاث دبابات وعدد من السيارات.

وتحدثت الهيئة العامة للثورة عن جرحى وإصابات بحروق في قصف استخدمت فيه قوات النظام قنابل فوسفورية حارقة على أحياء درعا البلد في درعا.

كما جدّدت قوات النظام قصفها المدفعي وبمشاركة الطيران المروحي على مدن سقبا وزملكة وداريا وجسرين في ريف دمشق.