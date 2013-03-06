النائب الوائلي: يجب عدم زج العراق بالأزمة السورية

حذر رئيس كتلة الوفاء الوطني، النائب شروان الوائلي، من تداعيات الصراع السوري على الساحة العراقية وانعكاساته السلبية على مجمل الأوضاع فيه.



وشدد الوائلي على خطورة ما يجري على الحدود العراقية - السورية، ومخاوفه من انتقالها إلى العراق الذي يعاني من الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة أصلاً، مستشهداً بما حصل في الأسبوع الماضي حينما قامت المجاميع الإرهابية بنصب كمين لقافلة الجنود السوريين العائدين لسوريا بمصاحبة الجيش العراقي بعدما فروا من الصراع الدائر هناك، مما أسفر عن قتل 48 جندياً سورياً و9 جنود عراقيين.



وبين الوائلي أن هذا الخرق الخطير يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية عالية المستوى على الحدود بين البلدين، وأن ترتبط قيادة العمليات على الحدود بمركز القيادة في بغداد لمعالجة الحالات الطارئة المحتملة، إضافة إلى قيام طيران الجيش بعملية المراقبة الجوية وعلى مدار الساعة في الأجواء والحدود الفاصلة بين البلدين.



وحذر الوائلي من استمرار انتهاك سيادة العراق من قبل أطراف الصراع في سوريا، وطالب وزارة الخارجية العراقية بمفاتحة الجانب السوري الرسمي، والتشديد على عدم زج العراق في هذا الصراع.

