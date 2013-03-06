دبابات عراقية تقصف معبر اليعربية الخاضع للجيش الحر



أعلنت شبكة سوريا مباشر أن دبابات الجيش العراقي قامت بقصف معبرِ اليَعرُبية الحدودي الذي يسيطر عليه الجيش الحر في الرقة. وكان هجومٌ مسلح استهدف قافلة ً تضم جنودا تابعين للنظام السوري في صحراء الرُطبة غربي الأنبار، كانت متوجهة الى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي، أسفر عن مقتل 48 جنديا من قوات الأسد كانوا قد هربوا عبر معبر اليعرُبية على الحدود بين العراق وسوريا اضافة إلى 9 جنود عراقيين كانوا يتولون مهمة حمايتهم. هذا واتهمت الحكومة العراقية من سمتهم بمجموعة إرهابية سورية بتدبير الهجوم.



وكان مراسل "العربية" في بغداد، أشار إلى أن مسلحين استهدفوا قافلة تقل جنودا تابعين للنظام السوري، وقتلوا 48 منهم، بصحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار، وكانت القافلة متوجهة إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي.



وأكد مصدر طبي بمستشفى الرطبة، وصول جثتين لجنديين سوريين ونقل 10 جنود في حالة حرجة إلى مستشفى الرمادي.



وذكر المراسل، أن هؤلاء الجنود كانوا قد هربوا من مركز اليعربية الحدودي مع العراق خلال العمليات العسكرية في اليومين الماضيين.



وكشف مصدر أمني رفض الكشف عن هويته لـ"العربية"، مقتل 9 جنود عراقيين وجرح اثنين في الهجوم المسلح على القافلة التي كانت تقل جنودا تابعين للنظام السوري، مشيرا إلى أن الجنود العراقيين كانوا يؤمنون وصول القافلة إلى منفذ الوليد الحدودي.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت لجان التنسيق السورية، بأن 7 قتلى وعدداً من الجرحى سقطوا في قصف من القوات العراقية على الجيش الحر في معبر "اليعربية"، بينما أعلن متحدث عراقي دخول جنود سوريين إلى العراق لتلقي العلاج بعد اشتباكات اليعربية.



وعلى إثر ذلك، طالبت العشائر العربية المجتمعة في بلدة ربيعة، بالقرب من الحدود العراقية السورية، الحكومة العراقية بعدم التدخل في الشأن السوري.

