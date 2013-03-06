مفوضية شؤون اللاجئين: مليون لاجئ فرّوا من سوريا



قالت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، إن مليون شخص فرّوا من الحرب الأهلية من سوريا، ما يزيد الضغط على الدول المجاورة التي تجد صعوبة في إعالتهم.

وأضافت المفوضية أن نحو نصف اللاجئين من الأطفال وأغلبهم دون الحادية عشرة من العمر، مشيرة إلى أن أعداد الفارين تتزايد كل أسبوع.

وقال انطونيو جوتيريس، مفوض الأمم المتحدة السامي، لشؤون اللاجئين في بيان: "بعد فرار مليون شخص ونزوح الملايين داخلياً واستمرار عبور الآلاف للحدود يومياً تتجه سوريا نحو كارثة كاملة".

وجاء في بيان المفوضية أن عدد اللاجئين الذين يفرون من سوريا ازداد "بشكل هائل" منذ مطلع العام مسجلاً 400 الف لاجئ جديد منذ الاول من يناير/كانون الثاني.

وتابعت المفوضية "أنهم في حالة صدمة، معدمون تماماً وفقدوا أفراداً من عائلاتهم".

ويلجأ السوريون الى لبنان والاردن وتركيا والعراق ومصر، كما يفرّ عدد متزايد من السوريين الى شمال إفريقيا وأوروبا.