الأسد يستقبل وفداً برلمانياً تركياً ويكرر انتقاده لأردوغان

أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، الخميس، عن تقربه من الشعب التركي، منتقداً سياسة الحكومة التركية "المصرة على دعم الإرهاب والتطرف"، خلال استقباله وفداً من النواب الأتراك.



وذكر بيان رئاسي أن الأسد شدد خلال استقباله الوفد التركي، على "ضرورة الفصل بين مواقف الشعب التركي الداعمة للاستقرار في سوريا، ومواقف حكومة (رجب طيب) أردوغان المصرة على دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة".



وأكد الرئيس السوري، بحسب البيان، أن "الشعب السوري يقدر مواقف قوى وأحزاب الشعب التركي الرافضة لسياسات حكومة أردوغان، والمؤثرة سلباً في التنوع العرقي والديني الذي تتميز به مجتمعاتنا بالمنطقة، ولا سيما في سوريا وتركيا".



ونقل البيان عن أعضاء الوفد من حزب الشعب الجمهوري، برئاسة حسن أك غول، "رفض الشعب التركي التدخل في الشؤون السورية الداخلية وحرصه على علاقات حسن الجوار".



وحذر أعضاء الوفد خلال لقائهم الأسد "من مخاطر تأثير الأزمة في سوريا على الداخل التركي بشكل خاص، وعلى دول المنطقة عموماً".



وطالبت دمشق، الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل "واضح وصريح"، وإدانة "تورط" أنقرة في الأزمة السورية، معتبرة أن تجاهله لذلك يسهم في استمرار الأزمة، ويعطي غطاء لاستمرار "المجموعات الإرهابية" بارتكاب "مجازرها".