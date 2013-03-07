اللواء إدريس: نحن بحاجة إلى صواريخ مضادة للطائرات

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس حاجة الثوار إلى صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة وذخيرة، وذلك وفي مقابلة خاصة مع قناة "العربية" تذاع كاملة اليوم الخميس. وقال إن هذه الأسلحة لو توافرت ستستخدم للدفاع عن السكان المدنيين فقط.

واعتبر اللواء إدريس أن الحل للأزمة السورية يكمن في رحيل الرئيس بشار الأسد عن البلاد، مشيراً إلى أن خمسة ملايين مواطن سوري نازحين داخل الأراضي السورية يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، كما أن هناك أكثر من مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة.

وسياسياً، أعلنت الخارجية الروسية أن دبلوماسيين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وروسيا سيجتمعون لمناقشة الأزمة السورية على هامش محادثات تعقد في لندن اليوم الخميس.

كما سيلتقي بوغدانوف بالمبعوث الدولي إلى سوريا لخضر الإبراهيمي، لكن الخارجية الروسية لم توضح ما إذا كان الدبلوماسيون الثلاثة سيلتقون معاً.