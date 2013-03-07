ميشيل كيلو: الثورة السورية ستحرر لبنان من حزب الله

شدّد ميشيل كيلو، عضو المنبر الديمقراطي السوري، في حديث له مع قناة "العربية" على ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بإقالة وزير الخارجية عدنان منصور من منصبه، مضيفاً أن الثورة السورية ستحرر لبنان من حزب الله.

كان وزير الخارجية اللبناني قد فاجأ الوزراء العرب، خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس الأربعاء، بطلب رفع الحظر عن مشاركة سوريا في أعمال الجامعة، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول. وفي احتجاجٍ خليجي على خلع لبنان رداءَ سياسة النأي بالنفس, حذر بيانٌ لمجلس التعاون, بيروت من عواقب عدم الالتزام بهذه السياسة.

يُذكر أن دعوة منصور جاءت رغم رسائل تسلمها لبنان من دول خليجية حول عدم الالتزام بسياسة النأي بالنفس واعتبار الحكومة هي حكومة حزب الله الداعم للنظام السوري.

الإنذار الخليجي الذي حمله الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى بيروت وأشار فيه إلى أن عدم التزام لبنان قولاً وفعلاً بإعلان بعبدا حول الحياد وسياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا، من شأنه تعريض مصالح وأمن لبنان للخطر لاسيما بعد تحذيرات عديدة أطلقتها القيادة المشتركة للجيش الحر تحدثت فيها عن مخاطر وتداعيات تدخل حزب الله في سوريا.

وتتهم المعارضة السورية الحكومة اللبنانية بدعم النظام السوري عبر طرق شتى تبدأ بتزويده بمادة المازوت بكميات كبيرة للنظام ولا تنتهي بمشاركة مسلحين من حزب الله إلى جانب قوات النظام في بعض مناطق ريف حمص.