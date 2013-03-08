نظام الأسد يدمر أكثر من 200 منزل في حي التضامن

قال ناشطون إن قوات النظام قامت بتدمير حي التضامن في دمشق، وبثوا صوراً على شبكة الإنترنت تظهر حجم الدمار الذي حل بالحي.

ويتعرض الحي الواقع في جنوب دمشق إلى حملة شرسة من جانب النظام، كان آخرها تلغيم أكثر من 200 منزل وتسويتها بالأرض.

هذا وارتفعت حصيلة القتلى بنيران قوات الأسد، أمس الخميس، إلى 111 قتيلاً، وفق ما نقلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، معظمهم كان في حمص التي شهدت وما زالت تشهد مواجهات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر.

وأشارت لجان التنسيق إلى تعرض بلدات عدة في ريف حمص لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، فيما استعان جيش النظام بسلاح الجو في قصف مواقع عدة داخل المدينة القديمة.

هذا ويواصل الجيش السوري حملته العسكرية لليوم الرابع على حمص في محاولة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر.