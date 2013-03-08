حريق كبير في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

نشب حريق في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الجمعة، ما أدى إلى احتراق عدد من الخيام.

وأفاد شهود عيان أن كوادر الدفاع المدني تدخلت وسيطرت على الحريق. ولم ترد تقارير أو معلومات عن إصابات حتى اللحظة أو عن أسباب الحريق.



ويوجد في مخيم الزعتري، الذي يقع في محافظة المفرق، شمالي المملكة على مقربة من الحدود السورية، أكثر من 100 ألف لاجئ.

ويقول الأردن، الذي يتقاسم مع سوريا حدودا مشتركة يزيد طولها على 370 كيلومترا، إنه يستضيف أكثر من 420 ألف لاجئ، وإنه يتوقع أن يرتفع هذا العدد بنهاية عام 2013 إلى نحو 700 ألف، في حال استمرار النزاع الدائر في جارته الشمالية منذ مارس/آذار 2011.

