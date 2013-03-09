بان كي مون يدعم مناقشة إحالة الأسد الى الجنائية الدولية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يدعم إجراء محادثات حول احتمال تقديم شكوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما جاء في مقابلة له مع صحيفة نمساوية.



وقال بان كي مون إن "مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي أعلنت أن هذه الحالة يجب أن تعرض على المحكمة الجنائية الدولية، وأنا أدعم أيضاً إجراء نقاش حول هذا الموضوع". وأضاف قائلاً إن "الخروقات الهائلة لحقوق الانسان في سوريا يمكن أن تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".



كما حذر بان كي مون الدول الغربية من مخاطر تسليم سلاح الى المعارضة السورية. وقال "في حال وصلت أسلحة إلى أطراف النزاع، فإن هذا الأمر لن يساهم سوى في إطالة المواجهة وايقاع المزيد من الضحايا".



يذكر أن أكثر من 70 ألف قتيل وقعوا في سوريا منذ بداية الثورة السورية، ناهيك عن نحو مليون لاجىء وملايين النازحين داخل سوريا.

