مجموعات إسلامية مقاتلة تشكل "هيئة شرعية" في شرق سوريا

شكلت مجموعات إسلامية مقاتلة في سوريا ما أطلقت عليه "الهيئة الشرعية للمنطقة الشرقية من سوريا"، بهدف إدارة شؤون المواطنين في هذه المناطق التي يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة منها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وجاء في بيان موقع باسم الهيئة وزعه المرصد: "إلى أهالينا في المنطقة الشرقية (...) نحيطكم علما بأن الله جل وعلا قد امتن على غالب الكتائب الإسلامية بتشكيل (الهيئة الشرعية للمنطقة الشرقية)، والتي بدورها ستقوم بتسيير شؤون الناس وملء الفراغ الأمني وحل قضايا الناس العالقة".

وأوضح البيان أن الهيئة ستتألف من مكاتب عدة يخصص بعضها "للإصلاح وفض الخصومات"، والدعوة والإرشاد، إضافة إلى قوة شرطة.

وأظهر شريط فيديو بثه المرصد على موقع "يوتيوب" موكبا من عشرات السيارات في محافظة دير الزور (شرق)، فيما قيل إنه "الاستعراض العسكري لشرطة الهيئة الشرعية".

وضم الموكب عشرات السيارات، منها سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى شاحنات صغيرة مزودة برشاشات وباصات.

وبدا في الشريط عدد من المقاتلين يرفعون على مبنى في مدينة الميادين، لافتة سوداء كتب عليها "الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية"، بينما يحمل عدد منهم أعلاما كتب عليها "لا إله الا الله".

وأوضح المرصد أن من بين المجموعات التي شكلت الهيئة، "جبهة النصرة" الإسلامية المتطرفة، التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية، متحدثة عن ارتباطها بتنظيم القاعدة في العراق.

ولم تكن الجبهة معروفة قبل بدء النزاع السوري قبل عامين، لكنها اكتسبت دورا متعاظما على الأرض، وتبنت عددا من التفجيرات التي استهدفت في غالبيتها مراكز عسكرية وأمنية.