القرني يطالب علماء المسلمين بفتوى جماعية في نظام الأسد

اعتبر الداعية السعودي الشيخ عائض القرني مفتي سوريا أحمد حسّون "كذاباً أشر" ومن علماء السوء، داعياً علماء الإسلام لإصدار فتوى جماعية ضد بشار الأسد ونظامه.

وطالب القرني في حديثه لنشرة "الرابعة" العلماء والدعاة بأن يتكلموا بكلمة الحق، موجهاً رسالته إلى هيئة كبار العلماء بالسعودية والأزهر الشريف بمصر بأن يقدموا بياناً جامعاً يفتون فيه بشأن بشار الأسد ونظامه.

وقال الشيخ القرني إنه يجب على الشعب السوري بكل طوائفه أن يقاتل هذا النظام الخارج على الإسلام، مشيراً إلى جرائم النظام من قتل العزّل والنساء، والخروج على تعاليم الإسلام.

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وتحدث عن زيارته لمخيم الزعتري في الأردن، وحديث السوريين هناك عن أن قيادة جيش النظام كانت ترغمهم على "السجود لصورة الأسد، ويسبّون الله".

كما دعا شباب سوريا إلى حمل السلاح ضد النظام، ونصرة الشعب السوري، موجهاً الرسالة في الوقت نفسه إلى دول الخليج لأنها ذاقت الويلات حين أصبح العراق تحت سيطرة إيران.

وأفتى القرني بجواز قتل بشار الأسد وأحلّ دمه، مبرراً فتواه بأنه قتل الناس وارتكب كل الموبقات، حتى وصلت أعداد القتلى إلى ما يقارب 100 ألفٍ.

وكان مفتي سوريا أحمد حسّون أعلن في لقاء تلفزيوني أن الدفاع عن سوريا فرض عين وجهادٌ على الدول العربية والاسلامية كافة، وفق وصفه.

وبحسب مراقبين، فإن فتوى حسّون هذه ستلعب دوراً كبيراً في إلقاء الضوء على التناقض في تصريحات النظام السوري، من حيث اتهام كلِّ من عارضه بالإرهاب، ومحاولة تخويف العالم بأسره مما سمّاه "القاعدة" أو "المتطرفين الإسلاميين".

وجاءت هذه الفتوى بعد أن هدّد حسون في وقت سابق بإرسال انتحاريين لضرب أوروبا والولايات المتحدة عقاباً لهم على تأييدهم الثورة.