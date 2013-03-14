الجيش الحر يعلن قتل عناصر من حزب الله في معركة القصير

أصدر الجيش الحر بياناً أعلن فيه سيطرته على الحاجز 14 على الحدود اللبنانية السورية في القصير، وتحدث البيان عن قتل عدد من عناصر حزب الله، الذين تمركزوا في هذا الحاجز، على حد قول البيان.

كما أعلن الجيش السوري الحر فتح جبهة ضد قوات النظام، على ضوء المعارك والاشتباكات العنيفة في المنطقة الواقعة بين دمشق ومرتفعات الجولان.

وتحدث الجيش الحر عن مهاجمة ثـُكنةٍ عسكرية لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في خان الشيح على مشارف دمشق.

ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين أن قوات النظام المتمركزة في الجبال المطلة على خان الشيح تُهاجم المنطقة بالصواريخ لإبعاد الثوار المتمركزين حول الثكنة. ووَفقا للمعارضة فإن أكثرَ من ألف مقاتل تحركوا إلى خان الشيح التي تبعد خمسة وعشرين كيلومترا عن هضبة الجولان.

