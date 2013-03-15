قتلى وجرحى في انشطار حافلة لاجئين سوريين ببيروت

قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في حادث اصطدام حافلة كانت تقل لاجئين سوريين، فجر الجمعة، في شرق بيروت، كما أفاد مصدر أمني.

وقال أحد سكان المنطقة، ويدعى شربل فغالي، إن "حافلة كبيرة تقل لاجئين سوريين اصطدمت بجدار صغير يفصل خطي الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، بعد أن فقد السائق السيطرة على المكابح"، قرابة الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

وأضاف "أدى ذلك إلى انشطارها إلى قسمين، ومقتل العديد من الركاب بينهم نساء وأطفال".

وذكر مدير العمليات في الصليب الأحمر، جورج كتانة، أنه "يجري انتشال القتلى"، مشيراً إلى نقل 28 جريحاً للمستشفى، واستمرار عمليات الإغاثة.

ولم يفصح المصدر الأمني المذكور عن أسباب محددة للحادث الدامي الذي أدى إلى قطع الطريق العام عدة ساعات.



ويستقبل لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين مقارنة مع دول الجوار، وعددهم أكثر من 300 الف بحسب الأمم المتحدة.

ويعبر بعضهم من الحدود الشرقية ويستقرون في منطقة البقاع، أو يسلكون طريق دمشق الدولي في اتجاه بيروت، بينما يعبر آخرون من جهة الشمال ويستقرون في المناطق القريبة من الحدود.