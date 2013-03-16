المنشق خلوف: رتبت انفصالي عن النظام السوري مع المعارضة

قال اللواء محمد نور عز الدين خلوف، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالجيش السوري المنشق حديثاً، إنه رتب مع فصائل الثورة السورية منذ فترة لعملية انفصاله عن النظام.

وكانت موفدة "العربية" إلى سوريا، ذكرت أن اللواء خلوف، أعلن انشقاقه عن بشار الأسد إلى جانبه ابنه النقيب عزالدين خلوف، قائد سرية الاستطلاع في اللواء 91.

وقال خلوف في حديث خاص لقناة "العربية" إنه رتب انفصاله منذ فترة "مع مختلف فصائل الثورة السورية إلى أن تكللت العملية بالنجاح في النهاية".

وإلى ذلك، كشف القيادي المنشق عن "دعم تقدمه إيران وحزب الله إلى دمشق". وقال إن "الشعب السوري احتضن حزب الله واللبنانيين قبل عام 2006، ولكن عندما قامت الثورة السورية، تنكر الحزب للشعب السوري".

وذكر أن البعض يعتبر "أن حزب الله قد لوّث سمعته بدعم النظام الأسدي"، وأنهم يصفون الحزب بأنه" أسوأ من النظام السوري الحالي".

وإلى ذلك أفادت مصادر لـ"العربية" عن انشقاق القنصل السوري في كوبا هيثم حميدان.

القتال حتى إسقاط النظام



من جهة أخرى، خرج الآلاف من السوريين في تظاهرات عمت مناطق عدة، بمناسبة الذكرى الثانية للثورة السورية، رافعين شعار "ونصر ثورتنا قد لاح "، وعاشت أحياء دمشق على وقع التظاهرات الهادرة رغم عنف القصف الذي كانت تتعرض له.

فمع دخول الثورة عامها الثالث، تعهد رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم إدريس بمواصلة القتال حتى إسقاط النظام وإقامة دولة ديمقراطية.

وفيما يحتفل السوريون بثورتهم كان النظام يقمع بأسلحته الثقيلة المختلفة كل تحرك، حيث قد أفاد إعلام الثورة عن قصف عنيف على مخيم اليرموك في دمشق وعلى حي برزة، حيث سقط عشرات الجرحى بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في شارعي فلسطين وراما ومدخل مخيم اليرموك، وعلى أطراف المتحلق الجنوبي من جهة زملكا، التي استهدفها النظام بقصف بالمدفعية الثقيلة والهاون.