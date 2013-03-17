تشييع عنصر من حزب الله في لبنان بعد مقتله في سوريا

شيع في وقت باكر صباح اليوم الأحد لبناني ينتمي إلى حزب الله في بلدة في الجنوب، بعد مقتله في معركة في سوريا، بحسب ما ذكره عدد من أهالي بلدته لوكالة "فرانس برس".

وأفاد ثلاثة أشخاص على الأقل، رفضوا الكشف عن أسمائهم، من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان أن "حسن نمر الشرتوني (25 عاماً) شيع هذا الصباح في ميس الجبل بعد وصول جثته من سوريا، حيث قتل أمس في معركة".

وشيع الحزب خلال الأشهر الأخيرة عددا من مقاتليه الذين قتلوا في سوريا، إلا أن ظروف مقتلهم ومكانه تحاط بسرية تامة. ويكتفي مقربون من الحزب أحيانا بالقول إنهم قتلوا "خلال تأديتهم واجبهم الجهادي"، من دون تفاصيل أخرى.

وكان الحزب أقر بأن مقاتلين منه يقطنون قرى سورية حدودية مع لبنان يشاركون في المعارك في سوريا ضد "المجموعات المسلحة" دفاعا عن النفس، حسب تعبيره. إلا أنه لا يأتي على ذكر أي من القاطنين في لبنان الذين يقتلون في سوريا.

وبات معروفا في الأوساط الشعبية الشيعية، لا سيما في البقاع (شرق لبنان) والجنوب، أن عناصر من حزب الله "يخدمون في سوريا"، إلا أن أحدا لا يجرؤ على المجاهرة بهذا الموضوع.

ويثير هذا الموضوع جدلا كبيرا في لبنان، إذ تندد المعارضة بدعم حزب الله للنظام السوري بالمقاتلين، لا سيما في منطقة القصير في محافظة حمص الحدودية مع لبنان.