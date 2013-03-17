تفاصيل هجوم الجيش الحر على الفرقة 17 في الرقة بسوريا

بات من المعروف أن الرقة هي آخر مدينة التحقت بالثورة السورية، وأول مدينة محافظة تحررت بشكل شبه كامل على أيدي الجيش الحر.

موفد "العربية" جمعة عكاش تواجد مع الجيش الحر أثناء الاستيلاء والسيطرة على الفرقة 17.

وبحسب عكاش فإن كتائب أحرار الشام بدأت هجوماً على مبنى الفرقة، بعد تطويق دام 18 يوماً.

وعن بداية السيطرة على الفرقة، شرح عكاش كيف تم الهجوم، حيث جرى اقتحام الحاجز الضخم الذي يعد من أكبر الحواجز، وحدثت اشتباكات كثيرة على ذلك الحاجز.

ومن ثم تم الانتقال إلى الهجوم على الرحبة أو السكن العسكري للجنود، ولكن الجيش الحر ترك بوابة لإتاحة المجال لمن يريد من العساكر الموجودين داخل القطعة الانشقاق.

ويقدر عناصر العناصر الموجودين داخل الفرقة بـ250 عنصراً، كما تأتي أهمية هذه الفرقة من كونها كانت الملاذ للجنود ورجال الأمن الذين هربوا من كل الثكنات العشكرية والمفارز الأمنية، وبالتالي فهي كانت تضم كل هاربي المؤسسات الحكومية خصوصاً الأمنية منها.