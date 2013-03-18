الجيش الحر يهاجم القصر الجمهوري والمطار الدولي بدمشق

أعلن الجيش الحرّ أنه أطلق قذيفتين على القصر الجمهوري، واستهدف المربع الأمني في كفر سوسة بقذائف أيضاً، كما أعلن أنه أسقط 24 صاروخاً على مطار دمشق الدولي اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قبل قليل أن خمس قذائف هاون سقطت على أماكن مختلفة في غرب دمشق، وحددت الأماكن في حديقة تشرين ومحيط مشفى المواساة، ومن المعروف أن المكانين قريبين من القصر الجمهوري، وأكدت "سانا" أنه لم تقع أي إصابات.

وقال ناشطون لـ"العربية نت" إن قوات النظام في حالة استنفار كاملة في العاصمة دمشق، وقامت هذه القوات بإغلاق طريق قاسيون والربوة القادم إلى دمشق، وقد قامت الحواجز بإرجاع القادمين إلى دمشق، وترافق ذلك بانتشار أمني كثيف، كما أغلقت قوات النظام مدخل المزة بساتين والتي تؤدي إلى منطقة كفر سوسة.

ويبدو اليوم جنونياً في العاصمة دمشق، إذ إن وكالة "سانا" قالت في الصباح إن قوات النظام السوري اقتحمت المدينة الجامعية في دمشق، واعتقلت عدداً من الطلبة فيها وقطعت الكهرباء عن الجامعة.

وبحسب بعض الطلاب في المدينة الجامعية بدمشق فإن هذا الاقتحام جاء على خلفية توزيع مناشير تدعو إلى الحرية وإسقاط النظام في كليات جامعة دمشق، لاسيما في كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والعلوم.