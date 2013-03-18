قوات الأسد تقتحم المدينة الجامعية في العاصمة دمشق

قالت وكالة سانا الثورة إن قوات النظام السوري اقتحمت المدينة الجامعية في دمشق، واعتقلت عدداً من الطلبة فيها وقطعت الكهرباء عن الجامعة.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات النظام السوري عملياتها على أكثر من صعيد في مدن الشمال من خلال القصف بالطيران والمدفعية والصواريخ إلا أنها تدخل في اشتباكات مستمرة في الأحياء الجنوبية لدمشق وقرى الريف.

وفي دمشق أفادت الهيئة العامة للثورة أن قوات النظام قصفت بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بلدة العتيبة والمناطق المجاورة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى بينهم سيدات إضافة إلى عشرات الجرحى وسادت حالة من الذعر بين السكان دفع العديد منهم إلى النزوح.

أما في جنوب دمشق فقد وردت أنباء عن استهداف عدة مناطق بالصواريخ وخاصة مخيم اليرموك، وشهدت أطراف المخيم اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر رافقها سماع أصوات انفجارات قوية هزت مناطق عدة في العاصمة.

هذا وأفادت الهيئة العامة عن تجدد الاشتباكات العنيفة في ريف حمص، حيث تمكن الجيش الحر من السيطرة على حاجز مساكن الضبعة من ناحية القصير وبشكل محكم بعد أيام من المعارك المتواصلة مع قوات النظام.

وفي ريف حلب استطاع الجيش الحر إحكام سيطرته على مخازن أسلحة وذخيرة في إحدى البلدات هناك بعد اشتباكات عنيفة استغرقت أياماً مع قوات النظام، بحسب مصادر عسكرية.

