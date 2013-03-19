الجيش السوري الحر يتعهد بالولاء لحكومة المعارضة وحمايتها

تعهد الجيش السوري الحر بالولاء لحكومة المعارضة الجديدة التي أعلن عن رئيسها في اسطنبول. وأعلن رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس التزامه بحماية الحكومة وأعضائها "حتى في قلب دمشق"، بحسب ما قال لصحيفة "الشرق الأوسط" بعد مؤتمر صحافي عقده على هامش الاجتماع.

وقال إدريس إنه قدم شرحاً مطولاً للمجتمعين عن أوضاع الكتائب المسلحة واحتياجاتها، مشيراً إلى أنه يتخوف من عدم تطبيق الوعود الدولية بتقديم السلاح النوعي، معتبراً أن هذا من شأنه أن يطيل عمر الأزمة سنوات إضافية.

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض انتخب مساء الاثنين في اسطنبول غسان هيتو، الذي تولى مناصب عالية في شركات عالمية للتكنولوجيا والاتصال، وعاش لفترة طويلة في الولايات المتحدة، رئيساً للحكومة الانتقالية التي ستشرف على الأراضي الخاضعة لسلطة المعارضة في سوريا. وقال عضو الائتلاف السوري المعارض هشام مروة بعد فرز الأصوات إن "غسان هيتو حصل على 35 صوتاً من أصل 49".