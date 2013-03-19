هيتو: لا حوار مع النظام السوري.. وأولويتنا دعم الجيش الحر

أعلنت قوى المعارضة عن اسم رئيس الحكومة المعارضة المؤقتة الجديد، ليكون غسان هيتو هو أول رئيس للحكومة، وذلك رغم تباين الموقف داخل صفوف المعارضة.

وقال هيتو في أول مؤتمر صحافي له كرئيس للحكومة، إن أولى مهام الحكومة المؤقتة هي استخدام كل الوسائل والأساليب لإسقاط نظام بشار الأسد. وأغلق باب الحوار عندما أكد أنه "لا حوار مع النظام".

وتابع هيتو أنه سيتم اختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة والمهنية وبموافقة قوى المعارضة والائتلاف الوطني، وستبدأ الحكومة من المناطق المحررة، وستمهد للشعب بالتعاون مع الائتلاف الطريق نحو مؤتمر وطني عام.

وقال هيتو "نحن ضد كل فكر دموي، ونحن مجتمع متسامح".

وأكد رئيس حكومة المعارضة السورية أن بسط سيطرة الدولة السورية الجديدة في المناطق المحررة سيكون بالتعاون الوثيق مع قيادة أركان الجيش الحر والكتائب عن طريق إرساء الأمن والقانون ومكافحة الجريمة.

وقال هيتو إنه سيتم تفعيل القضاء والمؤسسات الإدارية، والتحكم بالمعابر الحدودية المحررة، واعتبارها المنافذ الوحيدة لدخول الإغاثة.

ونوه بأنه سيتم إعطاء الأولوية لتأمين الدعم المالي والعسكري للجيش الحر.

وعن اللاجئين والنازحين السوريين إلى خارج سوريا قال هيتو إن الحكومة المؤقتة ستحاول جهدها من أجل أن يعود السوريون إلى المناطق المحررة.

ودعا هيتو جنود وضباط الجيش النظامي إلى إلقاء السلاح والانحياز للشعب، وأكد أن الشعب السوري لن يغفر لمن أوغل في دمائه، ولفت إلى أن الشعب لن يرحم الدول الداعمة للأسد.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يستعيد الشعب السوري الأموال المجمدة في البنوك.