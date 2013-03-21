الجيش الحر يسيطر على بلدات قرب خط الهدنة مع إسرائيل

قال مقاتلون في الجيش الحر السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس إنهم سيطروا على عدة بلدات قرب هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أشعل توترات في هذه المنطقة الحساسة.

وقال أبو عصام تسيل من المكتب الإعلامي للواء "شهداء اليرموك" الذي ينشط في المنطقة "نحن نهاجم المواقع الحكومية، بينما كان الجيش يقصف المدنيين وننوي السيطرة على مزيد من البلدات".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً إن المقاتلين سيطروا على عدة بلدات قرب هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ثم ضمتها لاحقا.

وقال المرصد الليلة الماضية إن المقاتلين سيطروا على بلدة خان أرنبة، التي تقع على خط فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وعلى طريق رئيسي يؤدي إلى هضبة الجولان.

كما قال المرصد إن مقاتلي "الحر" سيطروا أيضا على قريتين تقعان قرب خط وقف إطلاق النار.

وتوقفت قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة تراقب خط فض الاشتباك عن تنظيم دوريات هذا الشهر، بعد أن احتجز مقاتلو المعارضة 21 مراقباً فلبينياً لمدة ثلاثة أيام.

