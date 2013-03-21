الجيش السوري الحر يحذر من جرّ لبنان للمواجهة

حذرت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر من حملة تصعيدية لقوات النظام على لبنان، في محاولة منها لخلط الأوراق، وذلك في أعقاب قصف متكرر لقوات بشار الأسد على مناطق حدودية داخل الأراضي اللبنانية، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، الخميس.

وقال الجيش الحر في بيان، حصلت "العربية" على نسخة منه، إن النظام السوري قصف منطقة عرسال بالتزامن مع تعبئة حشود كبيرة لمقاتلين من حزب الله بالقرب من مشاريع القاع وبلدة القصر اللبنانية، وعلى طول المنطقة الحدودية السورية - اللبنانية قرب ريف مدينة القصير.

وجدد مطالبته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لبحث المستجدات الخطيرة على الحدود بين البلدين.

وحث الجيش الحر المجتمع الدولي على ضرورة إرسال قوات عربية أو دولية ونشرها على الحدود لمنع انزلاق لبنان أكثر في الأزمة السورية الداخلية، وضمان عدم انفجار الأوضاع إلى مرحلة يصعب فيها إعادة الهدوء والأمن والاستقرار بين البلدين.