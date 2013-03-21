دمشق تسلّم بيروت لبنانياً اعتقل في كمين بمنطقة تلكلخ

سلّمت السلطات السورية، الخميس، موقوفاً لبنانياً ألقي القبض عليه خلال كمين نصبته القوات النظامية لمجموعة مسلحة تسللت إلى منطقة تلكلخ بمحافظة حمص، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

وبثّ التلفزيون في شريط عاجل "قوى الأمن السورية سلمت الجهات اللبنانية الموقوف حسان سرور".

وبعد ظهر اليوم قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إنه "بناء على التوجيهات الرسمية، واستكمالاً للاتصالات التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات السورية، تم اليوم الإفراج عن المواطن اللبناني حسان سرور".

وأضافت أن سرور "سلّم إلى المديرية العامة للأمن العام التي قامت بنقله إلى لبنان، وتعمل المديرية على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لإغلاق ما تبقى من هذا الملف تحت إشراف القضاء المختص".

ويعد سرور الوحيد الناجي من أعضاء مجموعة من المقاتلين الإسلاميين بينهم فلسطيني، وقعت في كمين نصبته القوات النظامية السورية في منطقة تلكلخ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبث التلفزيون السوري لقطات لسرور ذي اللحية الكثة والشعر الأسود الطويل المربوط، وهو يدلي بتصريحات الى بعض وسائل الإعلام في دمشق.

ومن جهتها، سلّمت السلطات السورية في الفترة الماضية وعلى دفعات، جثث 11 شخصاً بينهم شاب فلسطيني، ليتم دفنهم في مدينة طرابلس في شمال لبنان.

وشهدت طرابلس توترات عدة على خلفية النزاع السوري بين منطقتي جبل محسن ذات الغالبية العلوية والمؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وباب التبانة ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة السورية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.