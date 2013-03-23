السوريون في المرتبة الثانية للجوء إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن جهاز الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أمس الجمعة، أن عدد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2012، بلغ 332 ألف طلب بزيادة بنسبة 10% عن العام السابق، مشيراً إلى أن السوريين باتوا يحتلون المرتبة الثانية في أعداد طالبي اللجوء.

وأوضح "يوروستات" أن 70% من هذه الطلبات سجلت في خمس دول هي ألمانيا (77 ألفاً و500 طلب)، فرنسا (60 ألفاً و600)، السويد (43 ألفاً و900)، بريطانيا (28 ألفاً و200) وبلجيكا (28 ألفاً و100).

وأضاف أن أعداد طالبي اللجوء السوريين ارتفعت لتبلغ ما نسبته 7% من إجمالي الطلبات المسجلة، ليحتل بذلك طالبو اللجوء السوريون المرتبة الثانية بعد نظرائهم الأفغان الذين يزيدون عنهم بنقطة مئوية واحدة فقط (8%)، في حين يشاطرهم المرتبة الثانية نفسها طالبو اللجوء الروس (أيضاً 7%)، يليهم الصرب (6%).

ولفت يوروستات إلى أن 73% من هذه الطلبات تم رفضها، وهي نسبة قريبة من تلك التي رفضت في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه من أصل 268 ألفاً و45 طلباً قدمت عبر محاكم الدول الأعضاء جرى رفض 196 ألفاً و200 طلب منها، في حين حصل فقط 71 ألفاً و245 شخصاً على حق اللجوء.