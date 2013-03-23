بان كي مون يبلغ أوروبا رفض رفع حظر السلاح على سوريا

كلف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وزير الخارجية الألماني بإبلاغ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفض رفع حظر السلاح المفروض على سوريا.

يأتي هذا في وقت جددت كل من النمسا وألمانيا وبلجيكا رفضها طلب بريطانيا وفرنسا رفع الحظر المفروض على تسليح المعارضة.

هذا ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية على مدى يومين لبحث رفع حظر الأسلحة الذي دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا، على الرغم من تحفظ العواصم الأوروبية الأخرى.

وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا الاتحاد الأوروبي برفع الحظر على الأسلحة، وتزويد الجيش الحر بتجهيزات أكثر فعالية، خصوصاً صواريخ أرض- جو، لكن عواصم أوروبية أخرى أبدت مخاوف من تكرار السيناريو الليبي.