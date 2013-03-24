الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً لقوات الأسد في الجولان

أطلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، صاروخاً من طراز "تموز" وهو في غاية الدقة على موقع تابع لقوات النظام السوري في الجولان.

ومن جانبه، توعد وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد، موشيه يعالون، الأحد، بالرد "الفوري" على أي نيران تطلق من سوريا على هضبة الجولان المحتلة، محملاً النظام السوري المسؤولية.



ونقل بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي قول يعالون: "كل انتهاك للسيادة الإسرائيلية، وإطلاق نار من الجانب السوري، سيتم الرد عليه فوراً من خلال إسكات مصدر النيران".

ويأتي حادث الأحد بعد أن فتحت النار دورية إسرائيلية، السبت، ومن نفس الموقع، على موقع قرب السياج الحدودي في هضبة الجولان.

وكان مراسل "العربية" من الحدود مع الجولان، أفاد بإطلاق عيارات نارية باتجاه سيارة عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وشهدت الفترة الماضية اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري الحر وقوات النظام السوري على الجانب السوري في الجولان، فضلاً عن حادث اختطاف المراقبين الدوليين في المنطقة.