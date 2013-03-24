الجيش الحر: نشترط موافقة كل القوى على اسم رئيس الحكومة

نددت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان لها بطريقة تشكيل الحكومة السورية المؤقتة واختيار رئيسها.

و قالت الهيئة العامة للثورة إن تشكيل الحكومة برئاسة غسان هيتو لن يكون له أي تأثير على مسار الثورة في الداخل.

وأعربت الهيئة عن اعتقادها بأن الحكومة لن تكون لها قدرة على مواكبة أهداف الثورة، أو تحقيق أي اختراق على صعيد الموقف الدولي الرافض للتدخل المباشر في سوريا.

وكان الجيش الحر في أول رد فعل رسمي له على انتخاب غسان هيتو رئيسا للحكومة الانتقالية في سوريا، ربط موافقته على اختيار هيتو، بموافقة القوى السياسية السورية كافة على رئيس الحكومة المنتخب.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس إن الجيش سيمضي في موقفه بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وبتركيزه على الجانب العسكري.

بدوره، شكك وليد البني الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض بقدرة رئيس الحكومة المعارضة غسان هيتو على إدارة شؤون المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، وقال في مقابلة مع "العربية" إن فرض هيتو بهذه الطريقة كان ظلماً له وظلماً للمعارضة.