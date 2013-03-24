وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن للتدخل في سوريا

دعا وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري، الأحد، للقمة العربية المزمعة في العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء المقبل، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يوقف حمّام الدم في سوريا.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، في كلمته، أن الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا تفرض تحركاً عاجلاً لوقف الانتهاكات.

ومن المقرر أن يحسم اجتماع وزراء الخارجية العرب موضوع تمثيل المعارضة السورية في قمة الدوحة.

وقال أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إنه مازالت هنالك مشاورات بشأن تمثيل المعارضة السورية.

وأفادت مصادر في الجامعة بأن وزراء الخارجية سيقرّون في اجتماعهم حصول الائتلاف الوطني المعارض على مقعد سوريا بالجامعة العربية.

يُذكر أن القمة العربية تبدأ الثلاثاء المقبل في الدوحة، التي تتسلم رئاستها من العراق.