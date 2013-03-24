من قتل البوطي؟

الدكتور محمد سعيد البوطي فقيه سوري من أصول كردية، وُلد في قرية كردية في الجزء الكردي من سوريا في نهاية العقد الثالث من القرن الماضي. اغتيل يوم الأربعاء الماضي، وأثار اغتياله كثيراً من علامات الاستفهام عن فكر الثوار السوريين، ومدى أخلاقياتهم، فضلاً عن قدرتهم على وراثة النظام. ثم هل قتل شيخ طاعن في السن، وفقيه، كالبوطي، يشير إلى ما ستكون عليه سوريا بعد انتصار الثورة وسقوط النظام، حيث الانتقام، والتشفي، وتصفية المعارضين، وبرك الدماء، تنتظر كل من وقف مع النظام، حتى وإن لم يرفع سلاحاً، ولم يقتل، ولم يُصفِّ أحداً؟

خبراء الجريمة يقولون: اسأل من المستفيد من الجريمة لتمسك أول خيوط الاتهام. المستفيد من هذه الجريمة الشنيعة، قتل شيخ مسن، وفقيه، وفي مسجده، وبين طلابه، هو بشار الأسد بلا شك، والخاسر الأول هم الثوار والصورة النمطية للثورة.

صحيح أن جبهة النصرة منظمة قاعدية، وهم يشاركون بفاعلية مع الثوار، والقاعديون آخر ما يُفكرون فيه صورتهم النمطية أمام الآخر، كما فعلوا في عواصم كثيرة أظهرتهم بمظهر المجرم السفاح لا الثائر صاحب القضية، لكن القاعديين - وهذه نقطة جوهرية - إذا ما نفذوا عملية لا يتسترون ولا يختبئون، بل يُعلنون على الملأ مسؤوليتهم عنها، فلم يتبرأ القاعديون من عملية نُسبت إليهم قط إلا عملية واحدة فقط هي اغتيال رئيس وزراء لبنان، واتضح فيما بعد ألا علاقة لهم بها فعلاً، وأن من نفذها كانوا عناصر من حزب الله اللبناني بأمر من بشار، وكان إلصاقها بالقاعديين مجرد وسيلة، هدفها تضليل التحقيق، وإبعاد التهمة عن سوريا وحزب الله.

وأنا على قناعة تامة بأن الذي قتل الدكتور البوطي هو النظام السوري أيضاً. وهناك مؤشرات عدة، واحتمالات، تجعل انتقاء البوطي ضحية، وتوقيت الاغتيال، يصبان في مصلحة النظام.

الشيخ البوطي فقيه، له شعبية منقطعة النظير في بلاد الشام، وخطيب مفوه، إذا استمعت إليه يشدك ببلاغته وقدرته على تأصيل رأيه، ويقدم رأيه وحججه بمنتهى الذكاء والسلاسة، وصاحب كاريزما يغلفها صوت متهدج يضفي عليه وقاراً، والأهم أنه شيخ طاعن في السن، عمره يقارب التسعين عاماً، وهو لم يقاتل، ولم يمتشق حساماً، وإنما وقف سياسياً مع النظام، وناصره، منطلقاً من قناعة مؤداها أن ما يحاك ضد سوريا ليس بسبب بشار ولصوصيته وظلمه وغبائه السياسي واختياره الحلفاء الخطأ في الزمن الخطأ، وإنما لأن ثمة مؤامرة تنفذ ضد سوريا من قبل الغرب وإسرائيل. وقد ردد هذه المقولة في خطبه كثيراً، ويبدو أن مواقفه المناصرة للنظام تنطلق من هذا المنطلق. وأنا لست هنا بصدد نقاش خطئه من صوابه؛ لأن المسألة أوضح من الشمس في رابعة النهار، وإنما أحاول أن أقرأ بواعث وأسباب موقفه السياسي المتعنت ضد الثورة والمناصر للنظام. ويبدو أن النظام كان يؤمل أن تجد مواقف البوطي آذاناً صاغية من السوريين؛ فتُساعد على إجهاض الثورة، ومحاصرتها، إلا أن الواقع كان خلاف ذلك؛ فمواقف البوطي أدت إلى موقف مضاد للبوطي نفسه بوصفه فقيهاً؛ فنال من النقد، بل من الشتم والتقريع، ما لم يتوقعه؛ فتفاقمت الثورة، واتسع الشق على الراقع؛ فكان لا بد من تقديم الشيخ المسن نفسه (ضحية) لتشويه الثورة، فاختير المكان (المسجد) بدقة؛ كي يُضفي على جريمة القتل انتهاكاً لقدسية المكان، وطلاب الشيخ بمنزلة الصورة الخلفية التي تكرس شناعة الجريمة وخستها وقذارتها.

الاحتمال الآخر يتعلق باختيار السوري (الكردي) غسان هيتو رئيساً للحكومة المؤقتة في الشطر الشمالي المحرر من سوريا، والشيخ البوطي كما هو معروف كردي أيضاً، وهناك أنباء راجت مؤخراً أن الشيخ البوطي كان على علاقة وطيدة بهيتو، وأنه كان ينسق معه لتهريب عائلته وذويه إلى خارج سوريا؛ ليلحق بهم الشيخ فيما بعد، وأن المخابرات السورية علمت عن هذه الاتصالات فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم. وهذه الشائعة تتواءم مع ما أشار إليه رئيس «ائتلاف المعارضة» معاذ الخطيب بقوله: إن النظام لاحظ تغيراً في تفكير البوطي مؤخراً، أدى إلى اغتياله.

ومهما يكن الأمر فلا أجد للثوار مصلحة قط في اغتيال البوطي، بقدر ما أن اغتيال هذا الشيخ الطاعن في السن تشويه لهم ولمستقبل سوريا إذا ما ورثوا النظام؛ وهذا ما يهدف إليه بشار ونظامه، بعد أن وصلت قذائف الثوار إلى قصره في دمشق.



*نقلا عن صحيفة "الجزيرة" السعودية.