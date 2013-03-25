عمليات خطف متبادلة بين مؤيدي ومعارضي النظام السوري بلبنان

تبادلت عشيرتان سنية وشيعية في منطقة تقع في شمال شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا اختطاف عدد من أبنائهم.

وقال مسؤول لم يكشف عن اسمه إن مسلحين خطفوا شخصاً ينتمي إلى الطائفة الشيعية من آل جعفر قرب بلدة عرسال ما دفع بمسلحين من عشيرته في بعلبك والهرمل إلى القدوم إلى بلدة عرسال التي تقطنها أغلبية سنية مناهضة للنظام السوري واختطاف عدد من سكانها الذين ينتمون إلى عائلات مختلفة .

حوادث الخطف دفعت بالجيش اللبناني إلى تعزيز انتشاره الأمني في المنطقة، في حين أفاد شهود عيان عن وقوع تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وبشكل متقطع.