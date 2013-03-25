الأردن يغلق لأول مرة المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا

قال وزير الإعلام الأردني إن المملكة أغلقت المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا الاثنين بسبب اشتباكات مستمرة هناك منذ يومين بين مقاتلي المعارضة السورية والقوات الحكومية.

وقال تجار يعملون عبر الحدود إنه تمت إعادة المسافرين من على معبر جابر الحدودي ومنعهم من الدخول، وهي المرة الاولى التي يغلق فيها المعبر منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد قبل عامين.

وقال الوزير سميح المعايطة لرويترز إن الموقع الحدودي مغلق فعليا بسبب الاشتباكات المستمرة منذ أمس.

والمعبر طريق رئيسي للمسافرين وكانت تمر منه مئات الشاحنات التي تحمل السلع من الخليج الى تركيا والعكس قبل بدء الصراع في سوريا.

وتعتبر محافظة درعا السورية التي تقع قرب الحدود مع الأردن ساحة قتال مهمة. وكثف مقاتلو المعارضة القتال في الشهر المنصرم للسيطرة على المنطقة الحدودية وبلدة درعا بعد أن نجحوا في السيطرة على أراض جديدة في الريف إلى جانب العديد من القواعد العسكرية.

ودخلوا أيضا عدة بلدات قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل مما أشعل التوتر في المنطقة ذات الحساسية العسكرية.

