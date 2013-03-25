"الحر" يقصف مقر هيئة أركان جيش النظام بساحة الأمويين

المصدر: دبي - قناة العربية، دمشق - فرانس برس

استهدف الجيش الحر مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق بثمان قذائف هاون، بحسب ما أعلنت "سانا للثورة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تلفزيون "الاخبارية السورية" الرسمي إعلانه مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح في سقوط قذائف على ساحة الأمويين في وسط دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أشارت إلى "معلومات أولية عن إصابة ستة مواطنين بجروح جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون على محيط دار الأوبرا" الواقعة في ساحة الأمويين.

وشهدت المنطقة بعد ظهر الأحد سقوط عدد من القذائف، أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة مواطنين بجروح واحتراق عدد من السيارات المركونة وأضرار مادية متفرقة.

وتقع ساحة الأمويين الحيوية في مركز العاصمة إلى الجانب الشمالي الشرقي منها، وفيها إدارة الأركان العامة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومكتبة الأسد الوطنية ودار الأوبرا.

كما يقع على بعد أمتار منها القصر الرئاسي وعدد من المقار الأمنية.

وشهدت العاصمة مؤخراً استهدافا مكثفاً بقذائف الهاون لأماكن حيوية، بينها محيط مبنى الأركان ومحيط قصر تشرين الرئاسي (قصر الضيافة) ومدينة تشرين الرياضية في حي البرامكة (وسط).